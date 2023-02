Il futuro di Brahim si deciderà nelle prossime settimane: i suoi numeri in rossonero

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il futuro di Brahim Diaz è ancora molto incerto: nelle prossime settimane ci sarà un incontro tra Milan e Real Madrid per capire come e se trovare un accordo per la permanenza dello spagnolo in rossonero. Intanto il The Athletic ha rivelato questa mattina che il calciatore sarebbe pronto a rinnovare fino al 2027 con il club madrileno. Vediamo, con l'aiuto della rosea, i numeri in rossonero di Brahim: 105 presenze totali e 16 gol. Di queste 77 sono arrivate in campionato dove lo spagnolo ha segnato 11 volte; 7 in Coppa Italia; 1 in Supercoppa; 10 in Champions corredate da 2 reti; 10 anche in Europa League con 3 gol all'attivo.