Il futuro di Chukwueze al Milan può essere già in bilico

vedi letture

Samuel Chukwueze è stato l'acquisto più oneroso della sessione estiva di mercato rossonera, qualche mese fa. L'esterno nigeriano è stato prelevato dal Villarreal dopo una lunga trattativa. Eppure, in campo, il numero 21 rossonero non è riuscito ancora a fare la differenza, anzi ha deluso le aspettative. Ci sono ancora un circa tre mesi per riscattarsi e una competizione, come l'Europa League, che Chukwu ha già vinto e in cui ha dimostrato di trovarsi più volte a suo agio. Tra l'altro anche quest'anno, con il Milan, gli unici due squilli sono arrivati in Europa contro Borussia Dortmund e Newcastle.

Il Corriere dello Sport però, questa mattina mette già in discussione l'intera esperienza di Chukwueze in rossonero. Secondo quanto riportato, infatti, per l'attaccante nigeriano "il futuro è in bilico", dopo che non ha particolarmente convinto nei suoi primi mesi in rossonero. Tre mesi però sono lunghi e tutto può succedere, dunque appare comunque prematuro parlare di una bocciatura definitiva per Samu Chukwueze.