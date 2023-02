Il futuro di Fondazione Milan, Baresi: "Ci concentriamo su Milano: stiamo lavorando su nuovi spazi da restituire alla città"

MilanNews.it

In occasione del 20esimo anniversario di Fondazione Milan, che sarà festeggiato questa sera allo Sheraton di via Novara, Franco Baresi è stato intervistato da Il Corriere della Sera edizione di Milano e ha parlato così dei progetti futuri della onlus rossonera: "Vogliamo concentrarci nuovamente su Milano. Da più di dieci anni abbiamo dato vita a Play More in via Moscova, un progetto sportivo pensato per ragazzi con disabilità. Su input dell’amministrazione comunale ora stiamo lavorando su nuovi spazi da restituire alla città. Campi sportivi per le scuole, in via Gallarate e in via dei Salici, e oratori, uno al Giambellino e l’altro al Gratosoglio"