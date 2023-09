Il gap con l'Inter nel 2023 è stato evidente, ma ora c'è un altro Milan. Ecco come può essere stato colmato

vedi letture

Si giocherà domani al "Meazza" l'ultimo derby di Milano del 2023. Sarà il quinto totale con lo score che recita quattro vittorie per l'Inter e zero per il Milan, sette gol segnati dall'Inter e zero dal Milan, sette gol subiti dal Milan e zero dall'Inter: 0-3 in Supercoppa Italiana a gennaio, 1-0 in campionato a febbraio, 0-2 e 1-0 nella doppia sfida valida per la semifinale di Champions League di maggio. E, per l'ultima occasione del 2023, il Milan rinnovato di Stefano Pioli ha tutta l'intenzione di cambiare le cose.

Nelle quattro partite citate il Milan aveva fatto tantissima fatica a contenere l'Inter, bravissima nel dare ampiezza con i due quinti di centrocampo e nello sfruttare gli sbandamenti della retroguardia rossonera con gli inserimenti dei centrocampi in seguito ai movimenti, sempre perfetti, di Lautaro Martinez; e in più, Giroud e compagni hanno fatto fatica a reggere la fisicità degli avversari, nettamente superiore soprattutto negli spazi larghi creati dal vecchio 4-2-3-1. Offensivamente, inoltre, il Milan aveva fatto molta fatica a creare pericoli, anche a causa di alcune defezioni come quella di Leao in Champions League. in generale, i nerazzurri hanno trovato vita piuttosto facile nel bloccare i rossoneri chiudendo molto del lato sinistro del campo, dove agiscono il portoghese e Theo.Molte possibili soluzioni a tutte queste evidenti problematiche sono arrivate dal calciomercato. Per risolvere il gap fisicità è arrivato Loftus-Cheek, il quale, assieme ad un Krunic più dentro la fase difensiva con la promozione a titolare di Thiaw, è in grado di lottare con più efficacia su questo tipo di aspetto da campo. Per risolvere il gap tecnico sono arrivati Reijnders e Pulisic, partiti fortissimo; soprattutto l'americano garantirà una certa pericolosità anche sulla destra, lasciando magari più libertà a Theo-Leao a sinistra e costringendo l'Inter a difendere anche sull'altro lato.