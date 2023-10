Il Gazzettino: "L'Inter frena ancora, Milan solo in vetta (con Giroud in porta)"

"L'Inter frena ancora, Milan solo in vetta (con Giroud in porta). Il derby è della Juve". Così in taglio alto Il Gazzettino, a sintetizzare le partite di ieri delle big in campo. I rossoneri sbancano Marassi e si prendono la testa della classifica, grazie ad un'Inter fermata sul pari dal Bologna.