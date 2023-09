Il Genoa travolge la Roma: 4-1 per il Grifone. In gol anche Messias

Sprofondo giallorosso a Marassi. La Roma subisce la terza sconfitta stagionale e crolla contro il Genoa: finisce 4-1, un tripudio rossoblù firmato Gudmundsson, Retegui, Thorsby e Messias. Di Cristante la rete del momentaneo 1-1, che aveva illuso i giallorossi.

Gilardino lascia di nuovo in panchina Malinovskyi e schiera Gudmundsson alle spalle di Retegui, mentre Matturro fa il suo esordio in Serie A; Mourinho, invece, lancia Pellegrini dal 1', confermando per il resto la stessa squadra che ha pareggiato col Torino (300esima per Dybala). Si inizia a ritmi forsennati e i padroni di casa passano in vantaggio dopo cinque minuti grazie a Gudmundsson. La Roma è sorpresa dall'atteggiamento del Genoa, che pressa altissimo, riempie l'area con tanti giocatori e non lascia respirare i capitolini.

Lukaku e Dybala non ricevono palloni giocabili, dall'altra parte Retegui è indemoniato e non dà punti di riferimento ai tre difensori giallorossi. Dopo il problema muscolare accusato da Badelj, gli ospiti alzano un po' il baricentro e, un po' a sorpresa, pareggiano con Cristante: grande inserimento del centrocampista azzurro, che non lascia scampo a Martinez sul cross pennellato da Spinazzola. Una rete che spegne un po' il Grifone e rianima gli avversari, che nel frattempo perdono Llorente (poi arriverà anche il k.o. di Strootman). Lo Special One pensa alle mosse per la ripresa ma, al 45', Retegui lo gela: controllo e tiro in un fazzoletto, Marassi esplode per la seconda volta.

È una rete importantissima, un vantaggio sostanzialmente meritato per il Genoa. La Roma torna in campo a trazione decisamente anteriore, schierata con un 4-3-1-2 molto offensivo: Belotti sostituisce Mancini, Lukaku finalmente è meno "solo" e colpisce dopo 10', ma Orsato annulla per un giusto fuorigioco. È il preludio a un forcing intenso degli ospiti, che muovono palla più velocemente e cercano il varco giusto per servire le punte. Dybala e Pellegrini sono molto coinvolti, i liguri si schiacciano pericolosamente e non riescono più a ripartire.

Come spesso accade, però, nel migliore momento di una delle due squadre arriva la rete dell'altra. Ndicka regala un corner al Genoa e Thorsby non perdona, sfruttando la torre di Dragusin. Mourinho si gioca il tutto per tutto: fuori Pellegrini, Spinazzola e Paredes, dentro Aouar, El Shaarawy e Azmoun, ma la situazione peggiora; Retegui porta a spasso la difesa, il neo-entrato Messias serve il poker e chiude i giochi. Classifica preoccupante per la Roma, mentre il Genoa festeggia la prima vittoria casalinga insieme ai tifosi.