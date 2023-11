Il giallo a Theo testimonia che tra arbitri italiani ed europei c'è un... Abisso

vedi letture

Si è concluso da poco il primo tempo di Lecce-Milan, con i rossoneri che si sono resi protagonisti di una prima frazione piuttosto positiva, conclusasi con i due gol di vantaggio segnati dall'immenso Olivier Giroud e da Tijjani Reijnders, alla sua prima gioia con la maglia del Diavolo addosso.

Due le note negative: l'infortunio muscolare di Rafa Leao, e l'arbitraggio. Tifosi e non hanno ancora negli occhi la partita entusiasmante e divertente che, al di la del risultato positivo, si è giocata a San Siro martedì sera: folate da una parte all'altra, recuperi palla a tutto campo e tanti contrasti fisici, che hanno reso la sfida ancora più appassionante. Tutto il contrario di quanto sta accadendo oggi al Via del Mare: ogni contatto, da una parte e dall'altra, fischiato, ritmo spezzato e poco spazio per il divertimento. Il giallo poi sventolato a Theo Hernandez a fine primo tempo per un semplice spalla a spalla dimostra che tra arbitri italiani ed europei c'è un... Abisso.