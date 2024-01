Il Giornale: "70mila luci a San Siro contro il razzismo. Ma il Milan resta al buio nella folle notte dei rigori"

Il Giornale in edicola oggi titola così: "70mila luci a San Siro contro il razzismo. Ma il Milan resta al buio nella folle notte dei rigori". Contro il Bologna, ai rossoneri non basta la doppietta di Loftus-Cheek per portare a casa i tre punti. Al Meazza finisce 2-2, con un gol nel recupero su rigore di Orsolini dopo che precedentemente il Diavolo aveva fallito due tiri dal dischetto con Giroud e Theo Hernandez.

Quella di ieri è stata anche la prima partita dopo i vergognosi insulti razzisti subiti da Maignan a Udine. E così al minuto 16 (è il numero di maglia del portiere francese), gioco fermo, spenti i riflettori, accese le torce dei smartphone e sui maxischermi una frase di Martin Luther King ("L'oscurità non può scacciare le tenebre; solo la luce può farlo. L'odio non può scacciare l'odio; solo l'amore può farlo!").