Il Giornale: "Alex&Santi: il Diavolo si affida ai quasi omonimi"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Alex&Santi: il Diavolo si affida ai quasi omonimi". Alex Jimenez e Santiago Gimenez sono stati, insieme a Rafael Leao, i protagonisti dell'azione che ha portato al gol vittoria di sabato dei rossoneri contro l'Hellas Verona: a segnare è stato l'attaccante messicano su assist del portoghese, ma la giocata decisiva è stata quella del giovane esterno spagnolo, che con un tocco sotto ha sorpresa la difesa avversaria e ha messo i due compagni di squadra a tu per tu con Montipò.

Domani sera il Milan tornerà in campo nel ritorno dei playoff di Championse League contro il Feyenoord a San Siro (si riparte dall'1-0 per gli olandesi dell'andata). A guidare l'attacco del Diavolo sarà ancora una volta Gimenez, il quale, dopo le due reti nelle prime due presenze di campionato, spera di sbloccarsi anche in Europa contro la sua ex squadra. Non ci sarà invece Jimenez in quanto non è stato inserito nella lista UEFA e dunque non sarà a disposizione di Sergio Conceiçao.