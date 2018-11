Il Giornale - Allarme Higuain, Gattuso punta su Cutrone

Dopo aver rialzato la testa in Italia, è il momento di farlo anche in Europa. Come riporta il quotidiano Il Giornale, dopo tre vittorie consecutive in campionato, Gattuso si aspetta una prova di forza anche contro il Betis, in una sfida che vale moltissimo per il futuro europeo della squadra rossonera. Per la trasferta spagnola, però, Rino non avrà a disposizione Higuain, tenuto a riposo in vista in vista della gara contro la Juventus. Il peso dell’attacco, quindi, sarà tutto sulle spalle di Cutrone, supportato da Suso e dal rientrante Calhanoglu.