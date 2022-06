Il Giornale - Budget ristretto per il Milan, ma si procede verso il rinnovo di Maldini e Massara

MilanNews.it

Secondo quanto riporta Il Giornale questa mattina in edicola, nonostante la vittoria dello Scudetto e nonostante le parole di Maldini di inizio mese, la proprietà rossonera avrebbe messo a disposizione dell'area tecnica un budget ristretto per il mercato di circa 45-50 milioni di euro. Nonostante questo e nonostante alcune vedute differenti sulle scelte di mercato tra area tecnica e amministrativa, vedi Botman, si procede verso l'accordo per il rinnovo di Maldini e Massara per cui ci potrebbero volere dai 3 ai 4 giorni.