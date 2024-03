Il Giornale commenta: "La scelta di Pioli: Europa coi titolarissimi, turnover in campionato"

vedi letture

Questa mattina anche Il Giornale ha presentato la sfida tra Milan e Slavia Praga che si giocherà questa sera, ore 21, a San Siro ed è valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Una partita molto importante per i rossoneri che vogliono fare bene e arrivare in fondo nella competizione europea ma allo stesso tempo non vogliono correre rischi in campionato, almeno in questa fase della stagione. Eppure una scelta va fatta e il quotidiano generalista la commenta così con questo titolo: "Milan, la scelta di Pioli: l'Europa coi titolarissimi, turnover in campionato".

Nel sottotitolo si legge: "Quattro gare in dieci giorni, va sfruttato tutto il potenziale della rosa. I cechi battuti solo in casa dalla Roma di Mou". Per la prima volta da molto tempo Pioli può fare affidamento su tutta la rosa, senza contare Pobega che però è vittima di un lungo infortunio che lo terrà fuori ancora per un po'. Dunque il tecnico può finalmente utilizzare tutte le sue risorse a disposizione nei prossimi dieci giorni quando in rapida successione affronterà due volte lo Slavia, l'Empoli tra le due e la trasferta di Verona subito dopo la trasferta a Praga.