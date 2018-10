Il Giornale: "Dentro o fuori, doppio esame di genovese per Rino"

Genova nel destino di Gattuso. Quelle contro Samp e Genoa, scrive il quotidiano Il Giornale, sono sfide assolutamente da vincere. Ora toccherà al tecnico trovare le soluzioni migliori per portare a casa i punti necessari per salvare la panchina. La grinta di Cutrone, in questo momento, sembra l’unica medicina possibile. Impossibile non ipotizzare una sua promozione da titolare, magari in un 4-4-2 a fare da spalla a Higuain e con Suso e Bonaventura larghi a centrocampo e conseguente bocciatura di Calhanoglu.