Il Giornale - Derby allo specchio: Inter e Milan così diverse, così uguali

È un Inter-Milan per tutti i gusti. È tornato il derby dell’orgoglio - scrive il quotidiano Il Giornale - della diversità, della verità. Si pensa in grande all’ombra della Madonnina. Inter contro Milan significa Cina contro America, Suning contro Elliott, due colossi a confronto per un derby che torna al passato, ai tempi di Moratti e Berlusconi. I numeri del campo raccontano di due squadre così uguali, così diverse. La difesa dell’Inter con appena 6 gol subiti, l’attacco del Milan che è il terzo del campionato, nonostante una partita in meno. Due compagini che corrono a braccetto, ma che "picchiano" diversamente: il Milan è la squadra meno fallosa del campionato. Se i rossoneri scattano forte con 12 gol nella prima ora di gioco, i nerazzurri finiscono alla grande con 7 reti nell’ultima mezz’ora. La diversità è tutta nella spina dorsale: croata quella interista con Vrsaljko, Brozovic e Perisic, argentina quella milanista con Musacchio, Biglia e Higuain. Sarà una sfida senza pronostico, mai così equilibrata negli ultimi anni. Un derby con vista sulla Champions.