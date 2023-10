Il Giornale è sicuro: "Serve subito il vigile Ibra: Milan in cortocircuito sia in campo che fuori"

Il Giornale di questa mattina ha affrontato la situazione del Milan in questa fase della stagione, certamente non esaltante. Una delle soluzioni, per il quotidiano generalista si chiama Zlatan Ibrahimovic. Questo il titolo scelto: "Milan in cortocircuito sia in campo che fuori: serve subito il vigile Ibra". Il fuoriclasse svedese per il campo, concretamente pò farci poco, ma quanto potrebbe aiutare con un ruolo dietro le quinte.

Mentore dei giocatori, molti dei quali ex compagni, e collante tra squadra e società ma anche tra club e media. Un personaggio abituato sempre a mettere la faccia. In questo senso, se ci sono stati effettivamente dei contatti nelle scorse settimane, sarebbe bello accelerarli.