Il Giornale: "Ecco perché il Milan deve ringraziare Pipita"

Il Milan deve ringraziare il "benefattore" Higuain. Perché? Perché ha scelto lui per il club. Come evidenzia il quotidiano Il Giornale, il Pipita ha capito prima dei rossoneri di non essere adatto a questa squadra. E i fatti gli hanno dato ragione: il Milan l’ha scampata bella e adesso si coccola Piatek. Con il mugugnante Higuain non sarebbe andato lontano. Dunque sono d’obbligo i ringraziamenti del mondo rossonero al centravanti traumatizzato da manie di grandezza: il Pipa aveva l’ossessione del gol e voleva tutti al suo servizio, mentre Piatek è disposto al dialogo e a rimboccarsi le maniche. Il Milan, dunque, si gode la scelta... di Higuain.