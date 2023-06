Il Giornale - Futuro Frattesi: Inter "bloccata" da Brozovic, Milan e Juve defilate. E il Sassuolo ne parla con la Roma

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale sarà il futuro di Davide Frattesi? Come spiega stamattina Il Giornale, siamo in una fase di stallo: l'Inter, da tempo in pole per il centrocampista del Sassuolo, non può fare l'affondo decisivo se non cede prima Brozovic, Milan e Juventus sono invece più defilate in questo momento. E così ieri Carnevali avuto un nuovo contatto con la Roma, anche lei sulle tracce di Frattesi.