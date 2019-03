Il Giornale: "Gattuso non salta il derby"

Anche l'edizione odierna de Il Giornale riporta la notizia sulla mancata squalifica di Rino Gattuso dopo l'espulsione contro il Chievo: "Gattuso non salta il derby". Il tecnico rossonero sarò quindi regolarmente in panchina nel match di domenica contro l'Inter: per lui solo una diffida e una multa di 15 mila euro, per avere "al 35’ del primo tempo a gioco fermo, uscendo dall’area tecnica, rivolto un’espressione intimidatoria a un calciatore della squadra avversaria".