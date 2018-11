Il Giornale - Gattuso, un anno di Milan in chiaroscuro

Un anno di Milan in chiaroscuro per Gennaro Gattuso. Lo scrive stamane il quotidiano Il Giornale, che pone l’accento sui primi dodici mesi in rossonero dell’allenatore calabrese. Rino si trova dinanzi alla curva più insidiosa della stagione. Il tecnico, che si ritrova ad affrontare la Lazio con mezza squadra fuori uso, è stato sottoposto a una sorta di processo pubblico per il numero eccessivo degli acciacchi muscolari.