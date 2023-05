Il Giornale: "Gli enigmi del Diavolo: i gol piazzati e Leao. Va schierato oppure no?"

MilanNews.it

"Gli enigmi del Diavolo: i gol piazzati e Leao. Va schierato oppure no?": titola così questa mattina Il Giornale sul Milan alla vigilia dell'euroderby di ritorno in programma domani sera a San Siro. In casa rossonera, continua il problema dei troppi gol incassati dalla inattiva e poi a tenere in ansia l'ambiente sono le condizioni dell'attaccante portoghese che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Il quotidiano si chiede: "Conviene farlo rientrare in Champions oppure non è il caso di lasciargli altri giorni per completare il recupero e riaverlo con la Samp in campionato?".