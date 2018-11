Il Giornale - Higuain in campo per riprendersi il Milan

Questa sera, Higuain avrà finalmente modo di riscattarsi. Anche se la parola “riscatto” - scrive il quotidiano Il Giornale - non piace per niente al Pipita. C’è una partita da vincere contro il modestissimo Dudelange, che non ha più niente da chiedere in chiave europea (è già eliminato). Ma all’andata la squadra lussemburghese diede del filo da torcere a un Milan che si è imposto soltanto per 1-0. Chi segnò quel gol? Ovviamente Higuain che, frase di mister Gattuso, “deve essere un esempio non solo a livello tecnico ma anche umano e comportamentale”.