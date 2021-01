Il Giornale: "Ibrahimovic spacca il derby. Lukaku ed Eriksen se la ridono"

Il Giornale apre così questa mattina le pagine sportive: "Ibrahimovic spacca il derby. Lukaku ed Eriksen se la ridono". Lo svedese protagonista nel bene e nel male ieri nel match valido per i quarti di Coppa Italia: prima ha portato in vantaggio i rossoneri, poi litiga con Lukaku e ad inizio ripresa si fa buttare fuori per doppia ammonizione. Da lì parte la rimonta dei nerazzurri che conquistano la qualificazione in semifinale grazie alle reti su rigore del belga e su punizione di Eriksen.