Il Giornale: "Il Diavolo non tradisce. Si ritrova in Europa con il regalo di Diaz"

"Il Diavolo non tradisce. Si ritrova in Europa con il regalo di Diaz": titola così questa mattina Il Giornale per commentare la vittoria di ieri del Milan per 1-0 contro il Tottenham grazie ad un gol del trequartista spagnolo. Davanti ad un San Siro strapieno che ha registrato il record di incasso in Italia, i rossoneri hanno portato a casa un successo importante e fatto un altro passo fuori dalla crisi.