Il Giornale: "Il Diavolo prima trema poi riprende la sua corsa"

vedi letture

"Il Diavolo prima trema poi riprende la sua corsa": titola così questa mattina Il Giornale in merito alla vittoria di ieri del Milan sul campo del Frosinone. Non è stata una gara facile per i rossoneri che, sotto 2-1, hanno rimontato grazie alle reti di Gabbia e Jovic (Giroud aveva aperto le marcature). I problemi ci sono e sono evidenti, ma la cosa più importante sono i tre punti che permettono alla squadra di Stefano Pioli di consolidare il terzo posto in classifica.

Questo il tabellino di Frosinone-Milan di Serie A:

FROSINONE-MILAN 2-3

Marcatori: 17’ Giroud. 24’ Soulé (r), 65’ Mazzitelli, 72’ Gabbia, 81’ Jovic.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Romagnoli, Okoli, Brescianini (dal 85’ Reinier); Mazzitelli (dal 85’ Ibrahimovic), Barrenechea, Harroui (dal 77’ Lirola); Soulé, Kaio Jorge (dal 77’ Cheddira), Seck (dal 77’ Valeri). A disp.: Cerofolini, Frattali, Monterisi; Bourabia, Garritano, Reinier, Ibrahimović, Kvernadze. All.: Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 86’ Florenzi), Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Adli, Reijnders (dal 62’ Bennacer); Pulisic (dal 80’ Jovic), Loftus-Cheek (dal 62’ Okafor), Leão; Giroud (dal 86’ Musah). A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Jiménez, Simić, Terracciano, Musah. All.: Pioli.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Ammoniti: 43’ Loftus-Cheek, 49’ Reijnders, 56’ Harroui, 90’+5 Florenzi.

Recupero: 3' 1T, 5’ 2T.