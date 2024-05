Il Giornale: "Il grido di dolore del Milan aspetta risposte da Ibra"

La società rossonera è finita nel mirino delle critiche dei tifosi rossoneri in questo finale di stagione. In particolare è stata la Curva Sud, nelle ultime tre partite giocate a San Siro, a contestare il club, chiedendo investimenti importanti e scelte che dimostrino con i fatti la volontà di tornare a vincere. In generale, nel sentimento dei tifosi del Diavolo, tra gli interrogativi più frequenti c'è quello relativo al ruolo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è tornato in società a dicembre come advisor di RedBird e della dirigenza rossonera ma ancora non si è capito quali sono le specifiche mansioni dell'ex fuoriclasse.

Oggi Il Giornale mette proprio Zlatan al centro del suo discorso e titola così: "Il grido di dolore del Milan aspetta risposte da Ibra". Ieri, direttamente dal palco delle premiazioni per la Rosa Camuna 2024, sono arrivati commenti ironici e pungenti da parte del tifoso del Milan e presidente di Mediaset Fedele Confalonieri che si augurava di avere in via Aldo Rossi uno come Marotta e non gli americani che "vogliono il bilancio". In tutto questo è stata ritardata la campagna abbonamenti rispetto al solito: ancora va ufficializzato l'allenatore e forse si aspetta questo oltre che il calciomercato.