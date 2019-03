Una bestia nera sulla strada per un posto in Champions. Come evidenzia il quotidiano Il Giornale, Milan-Sassuolo non è mai partita banale. A Milanello c’è la consapevolezza che quanto mostrato all’Olimpico nella semifinale contro la Lazio non è stato sufficiente. Per battere la squadra di De Zerbi e scavalcare l’Inter in classifica servirà una prestazione decisamente migliore.