Il Giornale: "Il Milan contro tutti si aggrappa a Leao. E Pioli 'accoglie' Ibra"

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Il Milan contro tutti si aggrappa a Leao. E Pioli 'accoglie' Ibra". Ai rossoneri stasera non basterà battere il Newcastle per strappare il pass per gli ottavi di Champions League, ma dovranno sperare anche nella vittoria del Borussia Dortmund contro il PSG. Un successo contro gli inglesi assicurerebbe al Diavolo almeno un posto in Europa League.

Stefano Pioli, che per la sfida di stasera il terra inglese ha recuperato Rafael Leao, ha intanto accolto ieri Zlatan Ibrahimovic, nominato due giorni fa nuovo Senior Advisor di RedBird e del Milan: "Con Ibra ci siamo sentiti. È sempre stato un top, ha affrontato le sfide con intelligenza. Sarà sicuramente un valore aggiunto e una risorsa per tutto il club" le parole di ieri del tecnico rossonero in conferenza stampa.