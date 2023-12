Il Giornale: "Il Milan delle prime volte. Sorrisi e lacrime di gioia"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Il Milan delle prime volte. Sorrisi e lacrime di gioia". Ieri il Diavolo ha battuto nettamente il Monza per 3-0 ed è stata una giornata davvero speciale per Jan-Carlo Simic, difensore classe 2005 della Primavera rossonera che è stato aggregato nelle ultime settimane in prima squadra visti i tanti infortuni che hanno colpito il reparto arretrato del Milan.

Entrato in campo a metà primo tempo al posto dell'infortunato Pobega, il giovane serbo ha fatto il suo debutto in gare ufficiali con la maglia rossonera e ha festeggiato anche il suo primo gol, arrivato su assist di Leao. Nel post-partita, Simic ha raccontato: "È un sogno per ogni bambino esordire con il Milan, farlo poi a San Siro, segnando una rete, è stato bellissimo".