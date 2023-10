Il Giornale: "Il Milan non sfonda il muro. In Champions ha l'X Factor"

L'edizione di questa mattina de Il Giornale titola così sul pareggio per 0-0 del Milan a Dortmund: "Il Milan non sfonda il muro. In Champions ha l'X Factor". I riferimenti sono due: uno al fatto che i rossoneri non sono riusciti ad abbattere il famoso muro giallo nonostante non sembra che nell'arco dei 90 minuti lo abbiano temuto poi tanto; il secondo al fatto che il Milan ancora incappa in una "X", in un pareggio, che ancora una volta lascia molto amaro in bocca per quanto creato. Il problema vero forse arriva dall'Inghilterra dove il Newcastle ha demolito il PSG, riscrivendo momentaneamente le gerarchie di tutto il girone.