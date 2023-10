Il Giornale: "Il Milan vede Napoli e si specchia nei guai. Nervi tesi e infortuni. Campanelli d'allarme e Pioli 'aspetta' Ibra"

Dopo la rimonta subita a Napoli, il clima in casa rossonera non è dei migliori e il principale indiziato è Stefano Pioli, il quale è diventato ormai l'unico bersaglio dei tifosi sui social. A complicare tutto ci sono poi i troppi infortunati: gli ultimi sono Kalulu e Pellegrino che dovranno restare ai box a lungo. Una mano importante in questi momenti potrebbe darla Zlatan Ibrahimovic, il quale però per ora non ha ancora deciso se accettare o meno l'offerta milanista per un suo ritorno al Milan da dirigente.