Il Giornale: "Il Milan vuole riparare i danni fatti in serie A. Ora serve l'aiuto di tutti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Il Milan vuole riparare i danni fatti in serie A. Ora serve l'aiuto di tutti". Se in Champions League le cose sono andate molto bene nell'ultimo periodo, lo stesso non si può dire del campionato dove i rossoneri hanno vinto solo una delle ultime cinque partite. Stasera alle 18 a San Siro arriva il Lecce e il Diavolo dovrà fare di tutto per portare a casa i tre punti.