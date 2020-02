Il Giornale: "Il Var a intermittenza scontenta tutti"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Il Var a intermittenza scontenta tutti". Se prima dell'avvento del VAR ci si lamentava della mancanza della tecnologia, ora invece giocatori, allenatori e dirigenti chiedono che venga usata di più. E proprio la decisione di non andare a rivedere il rigore fischiato a Romagnoli ha fatto arrabbiare parecchio il Milan dopo il match di sabato contro la Fiorentina: "Il Var va semplificato oppure chiarito. Sul gol di Ibra sono andati al video e l'hanno annullato, idem sul fallo di Dalbert che ha portato all'espulsione. Non capisco perché la terza volta non siano andati a vedere: non ho mai visto assegnare un rigore del genere" le parole di Paolo Maldini, dt milanista, nel post-partita.