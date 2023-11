Il Giornale: "Impresa Milan in Champions: batte il PSG e resta in corsa"

"Impresa Milan in Champions: batte il PSG e resta in corsa". Così Il Giornale oggi in edicola nella sua prima pagina, in cui trova spazio anche la vittoria del Milan di Stefano Pioli, che tiene viva la sua campagna europea battendo il Paris Saint-Germain di Donnarumma e Mbappé a San Siro. "Ok anche la Lazio", sottolinea il quotidiano, che racconta anche il successo di biancocelesti contro il Feyenoord.