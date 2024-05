Il Giornale: "In casa il Toro si diverte a incornare il Diavolo"

"In casa il Toro si diverte a incornare il Diavolo": titola così stamattina Il Giornale all'indomani della vittoria del Torino per 3-1 contro il Milan. Brutta prestazione del Diavolo che, con il secondo posto ormai blindato e sicuro, ha staccato nettamente la spina e a Milanello non vedono l'ora che questa stagione finisca. Il limite maggiore della squadra rossonera è sempre la difesa che ieri ha subito altri tre gol.

Dopo il match, in merito alla fase difensiva, Pioli ha spiegato in conferenza: "Dico che quest'anno è la fase difensiva il nostro tallone d'Achille, stasera è stato un po' il continuo della stagione. Potevamo far meglio, difendere meglio come collettivo e come singoli".