Il Giornale: "Inter e Milan si dividono. L'autogol del Comune: ora San Siro è in svendita"

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Inter e Milan si dividono. L'autogol del Comune: ora San Siro è in svendita". I due club sembrano essere intenzionati ad abbandonare il progetto comune di costruire insieme il nuovo stadio e andare ognuno per la sua strada. Intanto, arrivano le parole del sindaco Sala sul futuro di San Siro: "Non lo vuole più nessuno, ma si può prendere a prezzi stracciati".