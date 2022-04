MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"L’Inter di coppa è troppo per il Milan": apre così questa mattina Il Giornale le sue pagine sportive in merito alla vittoria di ieri dei nerazzurri che hanno conquistato così la finale di Coppa Italia. Rossoneri furiosi per il gol annullato a metà secondo a Bennacer che avrebbe pututo riaprire la sfida.