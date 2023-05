Il Giornale: "Leao, botta Champions. Un nuovo Diavolo per il doppio Euroderby"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Leao, botta Champions. Un nuovo Diavolo per il doppio Euroderby": titola così questa mattina Il Giornale per commentare il problema muscolare del portoghese che difficilmente riuscirà a recuperare per i due match contro l'Inter, validi per le semifinali di Champions League. Una tegola pesante per il Milan che rischia di dover fare a meno del suo giocatore più forte nelle due sfide più importanti della stagione. Al suo posto giocherà Saelemakers, favorito su Origi, mentre Rebic rappresenta per Pioli l'alternativa a Giroud.