Il Giornale: "Milan, brutto risveglio. Il finale con la Roma non è da veri campioni"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Giornale titola così questa mattina: "Milan, brutto risveglio. Il finale con la Roma non è da veri campioni". Ieri sera a San Siro, i rossoneri erano avanti 2-0 e hanno controllato la sfida senza grossi problemi, ma dall'85' in poi hanno spento la luce e hanno subito la clamorosa rimonta giallorossa, subendo due gol da calcio piazzato. Un epilogo davvero inaspettato che lascia parecchio amaro in bocca ai giocatori del Diavolo.