Il Giornale: "Milan con la luna giusta: aggancia i cugini e ritrova Ibrahimovic"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Giornale in edicola oggi titola così all'indomani della vittoria dei rossoneri contro l'Atalanta: "Milan con la luna giusta: aggancia i cugini e ritrova Ibrahimovic". Con questo successo, il Diavolo raggiunge al secondo posto in classifica l'Inter che ieri ha perso in casa del Bologna. In casa milanista, ci sono stati poi gli importantissimi rientri di Maignan e Ibrahimovic.