Il Giornale: "Milan, Conte ti fa i conti. Senza Champions non c’è storia e futuro"

© foto di DANIELE MASCOLO

"Milan, Conte ti fa i conti. Senza Champions non c’è storia e futuro": titola così questa mattina Il Giornale in vista del match di stasera del Diavolo contro il Tottenham dell'ex ct azzurro. Passare il turno (i quarti mancano da 11 anni), sarebbe importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico visto porterebbe altri 20 milioni di euro nelle casse milaniste. Per il Milan sarà fondamentale poi arrivare anche che tra le prime quattro in Serie A: il posto in Champions ha un valore economico che si aggira intorno ai 65 milioni in caso di qualificazione agli ottavi.