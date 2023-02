Il Giornale: "Milan, Ibra cambia la musica. Basta la sua presenza per vincere"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Milan, Ibra cambia la musica. Basta la sua presenza per vincere". Lo svedese è tornato tra i convocati di Stefano Pioli dalla sfida di campionato contro il Torino e da quel giorno i rossoneri hanno ottenuto quattro vittorie di fila (tre in Serie A e una in Champions League).