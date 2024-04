Il Giornale - Milan, inizia un mese decisivo per campionato ed Europa League. Peccato per le continue voci sul futuro assetto dirigenziale...

Come riferisce stamattina Il Giornale, con la gara di oggi pomeriggio contro il Lecce a San Siro, per il Milan inizia un mese decisivo per blindare il secondo posto in campionato e per provare ad andare avanti in Europa League. In un momento cruciale come questo, servirebbe più serenità possibile e invece intorno al Diavolo continuano a circolare voci sul futuro assetto tecnico e dirigenziale.

Nelle ultime settimane, le indiscrezioni sul possibile ingresso in società di nuovi dirigenti sono state diverse: si è parlato, per esempio, di Jovan Kirovski, ex ds dei Los Angeles Galaxy, mentre l'ultima voce in ordine di tempo riguarda Damien Comolli, attuale presidente del Tolosa che sta per cambiare proprietà (attualmente in carico a RedBird in trattativa con Fenway Sports Group, holding proprietaria di Boston Red Box).