Il Giornale - Milan, la panchina di Pioli a forte rischio in caso di passi falsi contro Fiorentina e Dortmund

Per ora la sua posizione è salda nonostante gli ultimi risultati siano stati deludenti, ma Stefano Pioli non può dormire sonni tranquilli: come scrive questa mattina l'edizione odierna de Il Giornale, se dovesse andargli male con la Fiorentina domani sera e soprattutto il successivo impegno di Champions League contro il Borussia Dortmund, decisivo per la qualificazione agli ottavi, la sua panchina sarebbe a forte rischio.