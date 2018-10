Il Giornale - Milan, l’eredità cinese è valsa un buco da 126 mln

Il nuovo Milan è già partito, ma l’eredità lasciata dalla vecchia proprietà è un fardello non da poco. Come evidenzia il quotidiano Il Giornale, il primo e unico bilancio del Milan targato Yonghong Li registra un rosso di 126 milioni di euro. Il bilancio dovrà essere approvato da Elliott durante l’assemblea dei soci fissata per il prossimo 25 ottobre. Questi numeri, comunque, non devono allarmare i tifosi rossoneri. Il momento buio, infatti, è già alle spalle, grazie al fondo della famiglia Singer.