Il Giornale: "Milan-Napoli senza Osimhen per una verità da Champions"

Il Giornale in edicola oggi titola così: "Milan-Napoli senza Osimhen per una verità da Champions". Il grande assente di questo match valido per l'andata dei quarti di Champions League è il centravanti nigeriano che non ha ancora recuperato dal suo infortunio e dunque non ci sarà stasera a San Siro. Senza di lui, Spalletti punterà tutto su Kvara, mentre Pioli si affiderà ancora una volta a Rafael Leao.