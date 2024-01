Il Giornale: "Milan, scusate il ritardo". I rossoneri tornano a vincere in trasferta dopo tre mesi

"Milan, scusate il ritardo": titola così questa mattina Il Giornale in merito al fatto ieri a Empoli il Diavolo è tornato a vincere in trasferta dopo ben tre mesi visto che l'ultima volta risaliva al 7 ottobre sul campo del Genoa. Ad aprire le marcature nel 3-0 del Castellani ci ha pensato Loftus-Cheek, poi è arrivato il raddoppio su rigore di Giroud, mentre nel finale ecco la prima rete in Serie A di Chaka Traoré che ha chiuso il match.

Con questo successo, il Milan ha terminato il girone di andata di campionato al terzo posto con 39 punti, più 7 rispetto alla Fiorentina in quinta posizione e meno 9 dall'Inter capolista. I rimpianti in casa rossonera non mancano, come per esempio i quattro punti persi a Lecce e a Napoli dopo essere stati in vantaggio di due gol.