Il Giornale - Milan, servirebbe un miracolo per avere Leao nel doppio euroderby

Il problema muscolare di Rafael Leao non è grave, ma comunque, salvo miracoli, non gli permetterà di scendere in campo nel doppio euroderby di Champions League. A riferirlo è questa mattina Il Giornale che è inutile coltivare qualche speranza per il match di andata di mercoledì e anche per il ritorno fissato sei giorni dopo.