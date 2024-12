Il Giornale Milano e le parole di Sala su San Siro: "Caso Meazza risolto a primavera. Vogliamo risistemare tutta l'area"

"Caso Meazza risolto a primavera. Vogliamo risistemare tutta l'area" scrive Il Giornale Milano in prima pagina e in apertura quest'oggi. Il 2025 deve essere l'anno decisivo sulla vicenda dello stadio: ne è convinto il sindaco di Milano Beppe Sala. Nel nuovo anno il primo passo sarà a febbraio - marzo quando il Comune si aspetta dalle squadre Inter e Milan "una conferma del nuovo piano economico finanziario".

Queste le parole di ieri di Sala: "Il 2025 deve essere l’anno della verità per il futuro di San Siro. A parte il vincolo sul secondo anello che scatterà ad ottobre, se non riusciamo a raggiungere un accordo con Milan e Inter entro le vacanze estive non credo che riusciremo più a farlo nel corso del mio mandato (che scade nel maggio del 2027, ndr). Non a caso ci stiamo lavorando con intensità. Sono più ottimista rispetto ai mesi scorsi. Per arrivare a luglio con un’intesa, però, entro marzo dobbiamo avere dalle due società una conferma del nuovo piano economico e finanziario. Se ci sarà questo passaggio, potremmo arrivare all’accordo entro l’estate. Un accordo che non riguarda solo il nuovo stadio ma la Grande Funzione Urbana San Siro e ciò rende l’operazione più complessa".