Il Giornale - Nuovo stadio Milan a San Donato: domani mattina partirà la lettera per l'avvio dell'accordo di programma con la regione Lombardia

Avanti tutta per il nuovo stadio del Milan a San Donato: come riporta questa mattina Il Giornale, dopo aver acquistato l'ultima fetta di territorio per costruire l'impianto, il club rossonero di via Aldo Rossi è pronto a far partire domani mattina la lettera per l'avvio dell'accordo di programma con la regione Lombardia (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione di ieri).

Nei giorni scorsi, intanto, sono arrivate le parole di Massimiliano Mistretta, assessore alle Opere pubbliche di San Donato Milanese, che, intervistato da Affari Italiani, ha parlato così a proposito del progetto stadio del Milan: "Se le indagini in corso sulla proprietà del Milan bloccheranno il progetto per lo stadio a San Donato? Noi proseguiamo con l'iter che ci siamo preposti di seguire perché riteniamo che questo progetto meriti di essere valutato. Noi, come amministrazione, portiamo avanti la valutazione del progetto. Poi sarà il Milan ad analizzare tutte quelle che saranno le proposte in campo".