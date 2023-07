Il Giornale: "Parte la caccia al Napoli con i cantieri aperti di Pioli, Inzaghi e Allegri"

MilanNews.it

Il Giornale in edicola questa mattina titola così oggi: "Parte la caccia al Napoli con i cantieri aperti di Pioli, Inzaghi e Allegri". Milan, Inter e Juventus sono ancora tre cantieri aperti. Per quanto riguarda il Diavolo, oggi i rossoneri si radunano a Milanello e c'è grande curiosità per capire come andranno le cose dopo gli addii di Ibrahimovic, Maldini e Tonali.